Одним з найяскравіших персонажів свята в Неаполі став Томмазо Стараче. Він опинився в клубі ще 46 років тому, спочатку простим помічником на кухні. Завдяки натхненній роботі і вірності Томмі дослужився до першої команди, де він відповідає за екіпірування.

Стараче регулярно відзначався курйозними вчинками. Кітмен Наполі привозив гравцям піцу прямо в роздягальню, пригощав журналістку кавою під час інтерв'ю або танцював з висолопленим язиком (Дріс Мертенс позичив це для святкувань голів).

Em Nápoles, não há futebol sem café. Tommaso Starace, roupeiro do Napoli, é um apaixonado pelo elixir da vida e está sempre acompanhado de sua cafeteira italiana. Aqui, ele serve os jornalistas do DAZN à beira do gramado do estádio Diego Armando Maradona.pic.twitter.com/g2d58r1Hmb — Futebol Café (@futebol_cafe) March 12, 2023

Не дивно, що Томмі дуже емоційно переживав третє чемпіонство Наполі. 68-річний Стараче заздалегідь пофарбував волосся у клубні кольори, а також згадав Дієго Марадону, який приносив попереднє Скудетто у сезоні 1989/90. На жаль, легендарний аргентинець помер у листопаді 2020 року, не дочекавшись повторення успіху.

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"Це неймовірне досягнення. Всі Скудетто були чудові, це величезна втіха для всіх нас. Всі радіють, ми любимо всіх у Неаполі. Піцу хлопці вже не їдять, бо треба дотримуватися суворої дієти. Для мене вони, наче мої діти, вони мої чемпіони. Я їх дуже люблю.

Щодня ми сумуємо за Дієго. Якби Марадона був тут, то святкував і напивався б з нами!" – цитує Стараче Football Italia.

️ Tommy Starace: 'We miss Diego [Maradona] every day. If he was here, he’d be celebrating and getting drunk with us! The last time I saw him, I was in Rome with Ciro [Ferrara]. It was an immense joy.' pic.twitter.com/HMvJOLe53o — Football Italia (@footballitalia) May 5, 2023

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