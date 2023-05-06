"Марадона святкував і напивався б з нами!": культовий працівник Наполі – про заборонену їжу та Скудетто
Чемпіонство Наполі відкриває для широкого загалу дуже цікавих людей.
Одним з найяскравіших персонажів свята в Неаполі став Томмазо Стараче. Він опинився в клубі ще 46 років тому, спочатку простим помічником на кухні. Завдяки натхненній роботі і вірності Томмі дослужився до першої команди, де він відповідає за екіпірування.
Стараче регулярно відзначався курйозними вчинками. Кітмен Наполі привозив гравцям піцу прямо в роздягальню, пригощав журналістку кавою під час інтерв'ю або танцював з висолопленим язиком (Дріс Мертенс позичив це для святкувань голів).
Не дивно, що Томмі дуже емоційно переживав третє чемпіонство Наполі. 68-річний Стараче заздалегідь пофарбував волосся у клубні кольори, а також згадав Дієго Марадону, який приносив попереднє Скудетто у сезоні 1989/90. На жаль, легендарний аргентинець помер у листопаді 2020 року, не дочекавшись повторення успіху.
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"Це неймовірне досягнення. Всі Скудетто були чудові, це величезна втіха для всіх нас. Всі радіють, ми любимо всіх у Неаполі. Піцу хлопці вже не їдять, бо треба дотримуватися суворої дієти. Для мене вони, наче мої діти, вони мої чемпіони. Я їх дуже люблю.
Щодня ми сумуємо за Дієго. Якби Марадона був тут, то святкував і напивався б з нами!" – цитує Стараче Football Italia.
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