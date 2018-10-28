Марадона потребує негайного протезування колін, – лікар

Колумбійський хірург Херман Очоа розповів про стан колін легендарного аргентинського нападника Дієго Армандо Марадони.

"Дієго потрібно терміново протезувати коліна. Найближчим часом необхідно прийняти рішення про заміну колінного суглоба.

Марадона має проблеми з колінами – легенда ледве ходить

Я проводив операцію на його лівому коліні в 2004 році, а потім в червні, перед чемпіонатом світу в Росії, щоб Марадона зміг насолодитися турніром. Я добре знаю про його проблеми.

У Дієго прогресуючий артрит в обох колінах. Хрящі зовсім стерлися, і кістки труться одна об одну. Це завдає Марадоні сильний біль. Йому потрібно лягти на операцію і поставити протези. Він все ще є молодим пацієнтом, але іншого рішення немає. Якщо не зробити операцію зараз, далі стане тільки гірше", – цитує Очоа Ole.

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