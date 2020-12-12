"Він схуд на 8 кілограмів за тиждень перед матчем проти Реала. Нам потрібно було зіграти проти Мадрида перед Різдвом. На тижні він поїхав в спортивний центр в Сьєрра-Невада, щоб провести відпустку з сім'єю.

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Коли ми побачили його, знаєте, на скільки він схуд за ці сім днів? На вісім кілограмів! І чи можете ви повірити – за ці сім або вісім днів він сказав, що їв тільки сире м'ясо, повторюючи те ж меню день у день, тому що в тому матчі з Реалом він був на прицілі.

Ми багато розмовляли, і він розповідав про особисте. Дієго говорив: "Будьте обережні. Я говорю це, оскільки знаю, що помилявся, і я не хочу, щоб ви зробили ту ж помилку, що і я", – цитує Унсуе AS.

Йдеться про матч чемпіонату Іспанії у грудні 1992 року Севілья – Реал (2:0).

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