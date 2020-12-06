Особисте життя Дієго Марадони залишається темою для обговорень і після його смерті.

Напередодні в редакції Intruders (América TV) обговорювали побут покійного футболіста. Як повідомляє Marca, витрати Марадони сягали 100 тисяч євро щомісячно.

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Зазначається, що Дієго не витрачав усю суму виключно на себе, адже "від нього залежали 50 сімей". Йдеться про родини його близьких родичів, соратників та співробітників, як у Аргентині, так і за кордоном. Наразі усі рахунки Марадони заблоковані, а виплати призупинені.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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