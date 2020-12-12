"Он похудел на 8 килограммов за неделю перед матчем против Реала. Нам нужно было сыграть против Мадрида перед Рождеством. На неделе он поехал в спортивный центр в Сьерра-Невада, чтобы провести отпуск с семьей.

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Когда мы увидели его, знаете, на сколько он похудел за эти семь дней? На восемь килограммов! И можете ли вы поверить – за эти семь или восемь дней он сказал, что ел только сырое мясо, повторяя то же меню изо дня в день, потому что в том матче с Реалом он был на прицеле.

Мы много разговаривали, и он рассказывал о личном. Диего говорил: "Будьте осторожны. Я говорю это, потому что знаю, что ошибался, и я не хочу, чтобы вы сделали ту же ошибку, что и я", – цитирует Унсуэ AS.

Речь идет о матче чемпионата Испании в декабре 1992 года Севилья – Реал (2:0).

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