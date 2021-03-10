Значна частина аргентинців не вірить у випадковість смерті свого ідола.

У Буенос-Айресі 10 березня відбудеться марш під назвою "Він не помер, його вбили", повідомляє Clarin.

Розслідування смерті Марадони: список підозрюваних поповнився ще трьома особами

Декілька тисяч людей планують вийти на акцію, мета якої – розслідування причин смерті Дієго Марадони. Правоохоронці готуються до маршу, у столиці Аргентини обмежуть продаж алкоголю на час демонстрації.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада, за офіційною інформацією – після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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