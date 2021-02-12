Для Аргентини футбол – це більше, ніж гра. Тут кожен хлопчак мріє про професіональну кар’єру. Тож цікаво дізнатися, як побудований внутрішній футбольний світ в Аргентині. Які зарплати? Як працюють агенти? У чому велич Боки Хуніорс та Рівер Плейт?

Давно шукав відповідного співрозмовника. Врешті познайомився із Жорданом Рубеном. Про інтерв’ю ми домовилися ще у вересні, але через постійну заклопотаність Рубена розмову доводилося відкладати.

"Марадона? Цього разу все зайшло надто далеко"

– Жордане, що для Аргентини означає смерть Дієго Марадони?

– Це був шок, цього ніхто не чекав. Звістка про трагічну смерть застала країну зненацька. Марадона, як ніхто інший, представляв націю, державу. Він пишався тим, що був аргентинцем. Захищав простий народ. Це була тяжка втрата для кожного аргентинця.

Дієго завжди вів бунтарський стиль життя. Його проблеми зі здоров'ям не були новиною, але він привчив до того, що долав ці негаразди, виходив із них. Та цього разу все зайшло занадто далеко.

– Ви перетиналися із Дієго. Якою людиною він був?

– Я лише перебував поряд. Ми бували на спільних заходах, футбольних матчах, але щось постійно ставало на перешкоді. Напевно, так мало бути. Ми так і не познайомилися. Завжди мав очікування, що наступного разу обов'язково зможемо поспілкуватися. Мої симпатії в Аргентині завжди належали Хімнасії Ла-Плата. У цьому клубі Дієго працював до останнього.

– Коронавірус дуже серйозно вдарив по футболу в Аргентині?

– Так, наслідки коронавірусу дуже серйозні. Тривалий час був карантин. Футбол фактично зупинився на півроку. Зараз карантин знову повертається. Ніхто не знає реальної картини. За статистикою не було так багато хворих чи летальних випадків, але точної кількості ми не знаємо. Перехворіли більше людей, ніж про це говорить влада.

Ситуація із коронавірусом вдарила по економіці країни. Футбол, відповідно, також зазнав втрат. Спроможність клубів та їхні фінансові можливості дуже погіршились.

Молодь почала працювати тільки за протоколами безпеки у грудні. Багато гравців, які мали підписати професіональні контракти, цього не зробили. Перший дивізіон на півроку був зупинений. Це страшний удар по молодіжному та юнацькому футболу. Сподіваюся, з часом повернемося до нормального стану.

"В агентському бізнесі багато обману"

– З усіх країн світу Аргентина найбільше продає своїх футболістів. Завдяки чому це вдається?

– Футбол для країни – це все. Дев'ять із десяти хлопців хочуть грати у найвищому дивізіоні. Це шанс врятуватися від бідності, допомогти родині. Дуже багато вимог при відборі. За неофіційною статистикою тільки один футболіст із тисячі своїх одноліток досягає виступів у першому дивізіоні. При тому, що умови виховання – далеко не оптимальні. Інфраструктура повинна покращуватися.

– Чи важко працювати агентам на аргентинському ринку?

– Останні 2-3 роки працювати дуже важко. Є кілька провідних агентів, які тримають під собою весь ринок. Під ними багато тренерів та гравців. Тому дуже тяжко знайти своє місце в цьому бізнесі. Багато брехні, обману. Футбол не тільки в Аргентині, але й у світі став бізнесом, а не просто грою. Малим агентам непросто працювати.



– Як побудована робота провідних клубів Європи в Аргентині? Вони мають скаутів, чи працюють з агентами?

– Аргентинський футбол цікавий усім, тому багато скаутів зі всього світу. Кожен талант на олівці. Європейські клуби уважно за ними спостерігають, щоб у потрібний момент підписати. В Аргентині присутні або приїжджають скаути із багатьох країн. Є представники різних агенцій, є агенти, які працюють для європейських клубів.

Жордан Рубен і Хосе Луїс Чілаверт

На жаль, не всі з них серйозно ставляться до справи. Шукають грошовий інтерес, обманюють молодих гравців. Футболісти швидко їдуть в Європу, але не можуть там адаптуватися, вони ще не подорослішали. Часто повертаються, бо не пристосувалися до нових умов. А коли повернулися в Аргентину, агенти вже не зацікавлені у них.



– Європейські топ-клуби мають власні академії у вашій країні?

– Зараз такого вже немає. У недалекому минулому власні академії намагалися розвивати Барселона, Інтер, Ювентус, але потім згорнули свою діяльність. Зрозуміли, що витрати себе не виправдовують. Зараз працюють тільки скаути. Відбуваються різні табори під шефством європейських грандів.

– Назвіть 3-5 гравців, які у майбутньому змусять про себе говорити всю Європу.

– Центральний півзахисник Томас Бельмонте із Лануса. Марсело Еррера із Сан Лоренсо. Фаусто Вера із Аргентінос Хуніорс. Хуліан Альварес із Рівера. Педро Де ла Вега із Лануса. Хуан Сфорца, Ньюеллз Олд Бойз.

"В Україні повинні звертати увагу на наших тренерів"

– А 3-5 аргентинців, які незабаром можуть засвітитися в Україні?

– Я вважаю, що в Україні є можливості для розвитку аргентинських гравців. Потрібна адаптація, правильний підхід та терпіння. Не відразу вони можуть показати хороші результати. В Аргентині вистачає футболістів, які б могли заграти в УПЛ. Але це дуже непростий процес, тому називати прізвища зараз точно не варто. Крім того, є ринки Перу, Колумбії, Уругваю, де також можна знаходити цікавих виконавців.

– Чи цікавий для Аргентини український трансферний ринок?

– Безперечно, що він цікавий. Аргентинці змогли стати зірками європейського футболу, граючи за український Металіст. Якщо у Бразилії кожен фанат знає про існування Шахтаря, то в Аргентині – про Металіст. Такі прізвища як Папу Гомес, Себа Бланко, Чуррі Крістальдо, Хосе Соса відомі всім. Ця команда не так давно була на слуху у Європі.

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Україна – держава із великими футбольними традиціями. Це цікавий ринок для будь-якого гравця. Донедавна український чемпіонат був потужним, про нього багато знали. Були легіонери з різних країн, за якими слідкували на їхній батьківщині. Тут можна заробити хорошу репутацію. Молодий гравець рекомендує себе для переходу в провідні ліги або у місцеві гранди – Динамо чи Шахтар.

Потрібно тільки розуміти особливості футболу в Аргентині та вміти обирати гравців. В Україні повинні звертати увагу не тільки на наших футболістів, але й на тренерів. Аргентина славиться своїми спеціалістами, які вміють формувати гравців та будувати сильні команди.

– Наскільки реально підписати в Аргентині хорошого молодого гравця?

– Із ними потрібно правильно працювати. На цьому можна робити бізнес. Ринок аргентинських талантів – дуже великий. Їх можна знаходити за малі гроші. Є гравці першої ліги, які доволі цікаві, їхня вартість теж невисока. У Шахтарі та Динамо серйозний рівень, тож відразу потрапити туди важко. Молодий гравець може почати із простіших клубів і, крок за кроком, доводити свій рівень, а потім піти на підвищення.

– Динамо шукає опорника та форварда. Скільки такі гравці будуть коштувати в Аргентині?

– Це дуже складне питання, бо футболіст повинен підходити під бачення тренера. Тут важливо мати людину, яка буде розумітися на місцевому футболі. Талантів багато, але зачасту їх просто рекламують. Московський ЦСКА придбав аргентинця за 8,5 млн євро, але він так і не зміг заграти, має всі шанси за півроку покинути російський клуб.

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Якщо це клуб калібру Динамо, який постійно грає у єврокубках, має репутацію у Європі, то ціна на гравця буде високою. Аргентинські клуби розуміють, що тут можна вимагати солідні гроші. Наш ринок працює, в першу чергу, на Іспанію та Італію. Це стосується, насамперед, провідних талантів Аргентини.

Такі таланти на кшталт Фаусто Вери коштуватимуть не менше 10 млн євро. Інші гравці – залежно від клубу та конкретної ситуації. Хто займається трансфером? Який термін контракту залишився? Яке фінансове становище клубу? Думаю, що в першому дивізіоні можна знайти опорника, починаючи від 2-3 млн євро, з яким ще потрібно працювати. Гравець вищої якості буде коштувати від 5 мільйонів. Зрозуміло, що нападники – це дорого. Потрібно орієнтуватися, як мінімум, на 4-5 млн.

Є ще варіант оренди. Коли клуб дає певний відсоток прав на гравця, щоб засвітити його у Європі. Але такий механізм переходу непростий та не дуже надійний. Можна втратити футболіста проти своєї волі.

"Карраскаль у руках хорошого тренера"

– Якою була вартість квитків на матчі в Аргентині до пандемії?

– Ціни на квитки доволі різні. Вони залежать від матчу та зони. Середня вартість – 30 доларів. Зараз коронавірус, тому – без глядачів. Важко сказати, якою буде цінова політика надалі.

– Наскільки заповнювалися трибуни?

– Трибуни заповнені майже завжди. Це стосується як великих команд, так і маленьких клубів. В Аргентині грандіозні традиції вболівання. Великі та маленькі клуби мають власну торсиду.

Енцо Франческолі – легенда Рівер Плейт і збірної Уругваю

Щоправда, останніми роками економіка впала. Стадіони вже не настільки забивалися. Не всі можуть собі це дозволити. У більшості своїй аргентинський вболівальник відданий свій команді. Він намагається бути присутнім не тільки на домашніх матчах, але і їздити за нею на гостьові поєдинки.

– Які зарплати в аргентинських клубах?

– Бока та Рівер мають високі зарплати. У деяких випадках практично співмірні європейським командам. Зараз ситуація непроста, була економічна криза, тепер ще й коронавірус. Це серйозно вдарило по доходах клубів і, відповідно, заробітку футболістів. Гравець, який тільки підписав контракт, може мати 5 тисяч доларів у першому дивізіоні. У Боці та Рівері сума може доходити до 60-80 тисяч доларів. Зарплата залежить від команди та статусу гравця. У середньому футболіст аргентинського елітного дивізіону отримує 10-20 тисяч доларів на місяць.

– Колишнього гравця Карпат Хорхе Карраскаля сватають у європейські клуби. Рівер може зірвати куш на його трансфері?

– Так, безсумнівно, це фігура в аргентинському футболі. Титульний гравець Рівера. Вважаю, що він себе добре проявляє в чемпіонаті. Це футболіст високого рівня, він виділяється на полі, до того ж перебуває у руках хорошого тренера – Марсело Гальярдо, який зробить із нього ментально та професійно топового виконавця європейського рівня.

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Хорхе вже став важливим гравцем для своєї команди. Він на виду. Проблеми, які були у півфіналі Копа Лібертадорес проти Корінтіанса (коли його вилучили), можна пояснити проблемою росту. Амбіції та бажання досягти висот у нього великі.

Відступні за цього футболіста є чималими. Рівер продасть його за пристойну суму. Думаю, що трансфер – не за горами. Скаути Рівера непогано попрацювали, коли привезли Карраскаля в Аргентину.

– У Динамо працює методистом Гільєрмо Самсо, у Шахтарі працював Хорхе Раффо. Наскільки це відомі постаті для Аргентини?

– З Коке Раффо я познайомився, коли він керував академією Боки. Це дуже хороша людина та професіонал. У цьому немає сумнівів, адже він потрапив у Шахтар, а потім в Ельче. Працював з академією Барселони в Аргентині. Я йому привозив деяких гравців на перегляд. Щодо Гільєрмо, то ми не знайомі. Але маю спільних знайомих, які його сильно цінують.

– Ви вже згадували, що Металіст в Аргентині пам'ятають...

– Як можна забути Металіст? Торсільєрі, Соса, Бланко, Чако Торрес, Крістальдо. В Аргентині це стало сенсацією. Звичайно, що були випадки, коли багато аргентинців грали в одній команді. Відразу пригадується міланський Інтер. Але в Харкові аргентинців було не менше. Український клуб показав, що мої земляки можуть бути успішними в європейському футболі, граючи разом.

"Скільки заробляю? На життя вистачає"

– Як Ріверу та Боці останнім часом вдається здійснювати топ-трансфери за великі гроші?

– Вони завжди продають гравців дуже вдало. Це ж топ-клуби південноамериканського футболу. Це бренд Аргентини. Відповідно, вони мають більші можливості обирати і готувати кращих гравців, ніж інші клуби. Там працюють справжні професіонали – Енцо Франческолі, Гальярдо. Хуан Рікельме – спортивний директор Боки. Він розуміє свою справу, вміє обирати молодих талантів, щоб клуб мав зиск у майбутньому.

Останніми роками з'явилися й інші команди, які також вдало продають. Росаріо Сентраль, Расінг, Індепендьєнте, Велес. Помітна конкуренція.

– Які фінансові умови у тренерів молодих гравців та футбольних академій?

– Тренер молодіжних команд не може похвалитися великою зарплатою. Для нього футбол – це частина життя. Він, зазвичай, має й іншу роботу. У великих клубах, звичайно, заробітки таких тренерів вищі.

З Омаром Асадом

– Хто серед відомих персон є вашим клієнтом?

– Омар Асад. Минулої осені він отримав роботу в Болівії. Взяв не найсильнішу команду – Олвейс Реді – яку зміг зробити чемпіоном.

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Є ряд гравців, з якими працюю, але вони не такі відомі. Є партнерські відносини із футболістами, коли я маю можливість спільно з іншими агентами представляти чиїсь інтереси.

– Скільки може заробляти агент в Аргентині?

– У нас багато гравців, відповідно, є можливість для заробітку агентам. На життя вистачає. Але для цього потрібно мати хороше бачення, розуміти потенціал гравця та його вміння адаптуватися до нових умов. А ще – бути чесним у своїй роботі і доступним для клієнта 24/7. У цьому бізнесі багато обману. Якщо агент не буде щирим зі своїми клієнтами, то з ним ніхто не співпрацюватиме.

– Сім'я у вас велика?

– Дружину звати Клаудія, ми разом вже майже 24 роки. Виховуємо трьох доньок – Мілагрос (21 рік), Валентину (16 років) і Хімнасію (4 роки). Молодшу назвали на честь улюбленого клубу. Наша сім'я дуже любить собак. Їх у нас аж три – ротвейлер і два песики породи "той".

Сергій Тищенко, спеціально для Футбол 24

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