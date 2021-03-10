Значительная часть аргентинцев не верит в случайность смерти своего идола.

В Буэнос-Айресе 10 марта состоится марш под названием "Он не умер, его убили", сообщает Clarin.

Расследование смерти Марадоны: список подозреваемых пополнился еще тремя лицами

Несколько тысяч человек планируют выйти на акцию, цель которой – розлидування причин смерти Диего Марадоны. Правоохранители готовятся к маршу, в столице Аргентины ограничат продажу алкоголя на время демонстрации.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября, по официальной информации – после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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