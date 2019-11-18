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Марадона може покинути Хімнасію Ла-Плата

14:10 130 Читать на русском
Марадона може покинути Хімнасію Ла-Плата
Дієго Марадона / Фото з соцмереж

Одіозний наставник аргентинського клубу Хімнасія Ла-Плата Дієго Марадона готовий полишити посаду головного тренера.

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона може покинути посаду головного тренера футбольного клубу Хімнасія Ла-Плата, повідомляє Tntsports.com.

Марадона спостерігав за матчем своєї команди, сидячи на троні

Президент клубу Габріель Пельєгріно вирішив не висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах очільника Хімнасії Ла-Плата. А оскільки дон Дієго підтримував саме Пельєгріно, то з приходом нового керманича його майбутнє знаходиться під питанням. За словами джерела, швидше за все, Дієго не працюватиме з колективом у наступному році.

Нагадаємо, Марадона очолив Хімнасію Ла-Плата всього два з половиною місяці тому, на початку вересня, уклавши з клубом контракт до кінця поточного сезону. Після 13 турів команда, набравши 10 очок, займає 22-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.

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Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата
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