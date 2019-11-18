Марадона может покинуть Химнасию Ла-Плата

Одиозный наставник аргентинского клуба Химнасия Ла-Плата Диего Марадона готов оставить пост главного тренера.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может покинуть пост главного тренера футбольного клуба Химнасия Ла-Плата, сообщает Tntsports.com.

Марадона наблюдал за матчем своей команды, сидя на троне

Президент клуба Габриэль Пельегрино решил не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Химнасии Ла-Плата. А поскольку дон Диего поддерживал именно Пельегрино, то с приходом нового руководителя его будущее находится под вопросом. По словам источника, скорее всего, Диего не будет работать с коллективом в следующем году.

Напомним, Марадона возглавил Химнасию Ла-Плата всего два с половиной месяца назад, в начале сентября, заключив с клубом контракт до конца текущего сезона. После 13 туров команда, набрав 10 очков, занимает двадцать второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі". Правила життя Дієго Марадони