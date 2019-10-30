Марадона спостерігав за матчем своєї команди, сидячи на троні

Одіозний наставник аргентинського клубу Хімнасія Дієго Марадона знову потішив уболівальників – тренер дивився футбол з розкішного сідалища.

У матчі 11-го туру аргентинської Суперліги Ньюеллс Олд Бойз приймав Хімнасію. Команда Марадони розгромила господарів з рахунком 4:0, а сам дон Дієго спостерігав за матчем, сидячи у розкішному кріслі. Такий "трон" спеціально для нього спорудили співробітники клубу Ньюеллс Олд Бойз, за який аргентинець виступав у сезоні 1993/94.

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Ця перемога дозволила набрати Хімнасії 7 очок і піднятись з останньої сходинки.

Марадона очолив аргентинський клуб на початку вересня. Умови контракту не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, легендарний аргентинець підписав контракт терміном на 1 рік. Останнім клубом, який тренував Марадона, був мексиканський Дорадос. Дієго покинув його у червні 2019 року через проблеми зі здоров'ям.

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