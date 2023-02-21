Сенегальський гравець Баварії взяв участь в опитуванні 1teamsports на TikTok. Мане запропонували поділитися своєю думкою щодо найкращих гравців.

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Він не назвав колишнього партнера по Ліверпулю Мохамеда Салаха. Натомість Мане сказав, що вважає найкращим бомбардиром Дівока Оріджі. Серед захисників вінгер назвав свого партнера по збірній Каліду Кулібалі, а не Вірджила ван Дейка. Єдиний гравець Ліверпуля, про якого згадав Мане — Хендерсон. Він відмітив, що півзахисник є найбільшим лідером, з яким він грав.

У складі мерсисайдців сенегалець вигравав Лігу чемпіонів та англійську Прем'єр-лігу. Мане покинув Ліверпуль у 2022 році та наразі виступає за Баварію.

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