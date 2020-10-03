Нападник Ліверпуля Садьйо Мане підхопив коронавірус, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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28-річний сенегалець одразу ж був відправлений на самоізоляцію. Зазначається, що у Мане проявилися незначні симптоми зараження, але в цілому форвард почувається непогано.

"Як і у випадку з Тьягу Алькантарою, Ліверпуль дотримується всіх протоколів, що стосуються COVID-19, і буде продовжувати їх дотримуватися. Мане перебуватиме на карантині протягом необхідного періоду часу", – йдеться в заяві прес-служби англійського клубу.

Нагадаємо, кілька днів тому позтивний тест на коронавірус здав іспанський новачок "червоних" Тьягу Алькантару. Ліверпуль після 3-х турів АПЛ набрав максимальну кількість очок і ділить у турнірній таблиці чемпіонату 1-2 місце з Лестером.

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