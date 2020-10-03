Нападающий Ливерпуля Садио Мане подхватил коронавирус, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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28-летний сенегалец сразу же был отправлен на самоизоляцию. Отмечается, что у Мане проявились незначительные симптомы заражения, но в целом форвард чувствует себя неплохо.

"Как и в случае с Алькантарой, Ливерпуль придерживается всех протоколов, касающихся COVID-19, и будет продолжать их придерживаться. Мане будет находиться на карантине в течение необходимого периода времени", – говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

Напомним, несколько дней назад позтивний тест на коронавирус сдал испанский новичок "красных" Тьягу Алькантара. Ливерпуль после 3-х туров АПЛ набрал максимальное количество очков и делит в турнирной таблице чемпионата 1-2 место с Лестером.

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