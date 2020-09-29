Новачок Ліверпуля Тьягу Алькантара ще не встиг освоїтись у таборі мерсисайдців, а вже потрібно ізолюватись.

Тьягу Алькантара підхопив коронавірус, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Згідно з медичним протоколом чемпіонату Англії, зірковий новачок вирушив на карантин. "Тьягу перебуватиме на самоізоляції стільки, скільки буде потрібно", – заявивли у прес-службі мерсисайдців.

Нагадаємо, Ліверпуль лише 18 вересня оголосив про трансфер Алькантари з Баварії за близько 20 млн євро. Іспанець вже встигу дебютувати за нову команду у поєдинку проти Челсі (2:0).

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