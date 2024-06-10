Центрбек збірної України Ілля Забарний в АПЛ заробив собі славу якісного і недооціненого футболіста.

Розглядаючи варіанти для підсилення з АПЛ, журналіст Робін Бернер у колонці PSG Talk Extra Time порадив ПСЖ купити Іллю Забарного. Українець міг би додати глибини в центрі захисту на фоні травми Ернандеса та туманного майбутнього Кімпембе.

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Ідеальними варіантами виступають Вільям Саліба з Арсенала та Лівай Колвіл з Челсі, однак їх не відпустять ні за які гроші. Гравці збірної Англії Марк Гехі та Джарред Брентвейт мають величезні цінники в Крістал Пелас та Евертоні відповідно.

Автор радить ПСЖ нестандартно підійти до розв'язання проблеми на трансферному ринку та підписати Іллю Забарного. Українець виглядає оптимальним вибором з огляду на співвідношення ціна-якість. Transfermarkt оцінює Іллю в 32 мільйони євро.

Серед сильних сторін Забарного виділяють хорошу гру у високому пресингу та вміння віддати перший пас. Головний недолік у футболі Іллі – вибір позиції. Однак журналіст зазначає, що захисник збірної України швидко вчиться.

Забарний провів стабільний сезон за Борнмут, пропустивши лише один матч в АПЛ. Вболівальники назвали його найкращим гравцем чемпіонату в команді, яка фінішувала ближче до єврокубків, ніж до зони вильоту.

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