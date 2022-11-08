Бундесліга, 14 тур

Баварія – Вердер – 6:1

Голи: Мусіала, 6, Гнабрі, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 – Юнг, 10

Бохум – Борусія М – 2:1

Голи: Антві-Аджей, 9, Хофманн, 12 – Плеа, 62

Штутгарт – Герта – 2:1

Голи: Гірассі, 3, Мавропанос, 90+8 – Люкебакіо, 19

Баварія нарешті закріпила лідерство. Сьогодні мюнхенці розбили Вердер. Мусіала швидко відкрив рахунок, Вердер відігрався (класна комбінація на правому фланзі), але в середині першого тайму господарі забили ще тричі. Гнабрі оформив красивий дубль, а Горецка скористався пасом Кімміха.

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Наприкінці зустрічі Баварія добила суперника ще двома голами. Гнабрі записав на себе хет-трик, після чого Тель сольним проходом завершив справу. Мюнхен переміг, набрав 31 очко та збільшив відрив від конкурентів до 4 балів.

Бохум втримав перемогу на Гладбахом. Господарі забили два ранні голи. Другий взагалі став подарунком, коли оборона та воротар Борусії не розібралися між собою. Гладбах скоротив відставання, а на останніх хвилинах, здавалося, вирвав нічию голом Бенсебайні. Однак VAR скасував взяття воріт через офсайд.

Бохум набрав 10 очок і наблизився до рятівного 15 місця. Його конкуренти – Герта і Штутгарт – грали в паралельному матчі. Штутгарт з останнього кутового забив переможний гол.