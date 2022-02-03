Буркіна-Фасо – Сенегал – 1:3 – відео голів та огляд півфіналу Кубка Африки
11:28 - Читать на русском
Сенегал здолав Буркіна-Фасо і вийшов у фінал КАН. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Усі події трапились в другому таймі. Абду Діалло й Ідрісса Гуйє вивели Сенегал вперед, Ібрагім Туре скоротив відставання, але Садьйо Мане встановив кінцевий рахунок на табло.
Мане вивів Сенегал у фінал Кубка Африки – гол, асист і вся гра навколо зірки Ліверпуля
Перемога означала, що "Леви Теранги" зіграють у фіналі Кубка африканських націй 2022 року. Другу путівку між собою розіграють національні команди Камеруну і Єгипту вже сьогодні, 3 лютого.
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