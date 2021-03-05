"Був момент у першому таймі, коли кожен фанат Ліверпуля подумав – зараз буде пенальті! Я не міг повірити, що Мане не впав. Я не захищаю його, але зазвичай в таких випадках форварди падають... Мені просто цікаво, чи подумав він: "Зачекайте хвилинку, я збираюся забити, тому якщо я не встою на ногах, Салах отримає ще один пенальті".

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Всі ми знаємо, наскільки конкурентноздатні гравці атаки, наскільки вони егоїстичні. Ці форварди боролися за "Золотий бутс" останні кілька сезонів", – цитує Оуена Optus Sport.

У нинішньому сезоні АПЛ Салах встиг відзначитись 17-ма голами, в свою чергу Мане забивав лише 7 разів.

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