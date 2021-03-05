"Был момент в первом тайме, когда каждый фанат Ливерпуля подумал – сейчас будет пенальти. Я не мог поверить, что Мане не упал. Я не защищаю его, но обычно в таких случаях форварды падают... Мне просто интересно, подумал ли он: "Подождите минутку, я собираюсь забить, поэтому если я не устою на ногах, Салах получит еще один пенальти".

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Все мы знаем, насколько конкурентоспособны игроки атаки, насколько они эгоистичны. Эти форварды боролись за "Золотую бутсу" последние несколько сезонов", – цитирует Оуэна Optus Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах успел отметиться 17-ю голами, в свою очередь Мане забивал только 7 раз.

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