Нещодавно керманич мюнхенців трощив тренувальну стійку, а тепер покепкував зі Садьйо Мане.

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Тухель проходив повз сенегальського вінгера і раптово просто стягнув з нього шорти. Шокований Мане негайно повернув амуніцію на місце. Дебютний сезон вінгера складається поганенько, а тренер вирішив таким чином додати настрою.

Thomas Tuchel messing with Sadio Mane during Bayern training



(via @FCBayern) pic.twitter.com/5tB553cCG7 — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023

Нагадаємо, Тухель очолив Баварію місяць тому після резонансного звільнення Юліана Нагельсманна. "Ротен" вилетіли з ЛЧ, Кубка Німеччини, а в чемпіонаті випереджають Борусію Д всього на очко.

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