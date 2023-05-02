Тухель роздягнув Мане на тренуванні Баварії – відео чергового вибрику тренера
Томас Тухель по-своєму розряджає атомосферу робочого процесу Баварії.
Нещодавно керманич мюнхенців трощив тренувальну стійку, а тепер покепкував зі Садьйо Мане.
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Тухель проходив повз сенегальського вінгера і раптово просто стягнув з нього шорти. Шокований Мане негайно повернув амуніцію на місце. Дебютний сезон вінгера складається поганенько, а тренер вирішив таким чином додати настрою.
Нагадаємо, Тухель очолив Баварію місяць тому після резонансного звільнення Юліана Нагельсманна. "Ротен" вилетіли з ЛЧ, Кубка Німеччини, а в чемпіонаті випереджають Борусію Д всього на очко.
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