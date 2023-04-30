Чемпіонська битва Бундесліги в цьому сезоні визначає не найсильнішу команду, а менш проблемну. Bild днями зробив красномовну картинку "Перегони равликів на шляху до титулу". Тиждень тому Баварія жахливо зіграла проти Майнца та втратила очки, а Борусія вирвалася вперед. Однак вже в наступному турі Дортмунд все зіпсував, розписавши нічию з Бохумом.

Борусія сенсаційно втратила очки – Дортмунд знову облажався, Баварія може поховати чемпіонську інтригу

Доля Баварії опинилися в руках самих мюнхенців – і вони наблизилися до срібної салатниці. Команда Томаса Тухеля впоралася з Гертою на власному полі. Хоча не обійшлося без традиційних труднощів з поганою реалізацією. Баварія весь перший тайм провисіла на воротах Крістенсена, але забити не змогла.

Найактивнішими були Коман і Гнабрі. Вони виходили на хороші ударні позиції та створювали моменти для партнерів. Кожен з них мав загнати м'яч в сітку ще до перерви. Мане, який вийшов у центрі атаки, губився на фоні колег. Сенегалець також змарнував прекрасний шанс.

Мюнхенці відклали справу на другий тайм. Сане, Мюллєр і Гравенберх підсилили гру з лави запасних, але відзначилися саме ті, хто напрацював на гол. За 20 хвилин до кінця основного часу Кімміх в центрі штрафного майданчика знайшов вільного Гнабрі та ідеально навісив йому на голову. А ще через 10 хвилин Йозуа вирізав грандіозний пас на дальню стійку, який Коман перетворив в асист.

GNABRY'S GOAL! GREAT FINISH WITH HIS HEAD!



KIMMICH’S PASS IS ALSO UNBELIEVABLE pic.twitter.com/ZtQHmeR3Jm — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 30, 2023

COMAN'S GOAL! ANOTHER UNBELIEVABLE PASS BY KIMMICH!!! pic.twitter.com/k7Af5TuWrc — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 30, 2023

Дуже багато розмов останнім часом, що в Баварії немає лідера. Лєвандовскі пішов, Нойєр травмований, Мюллєр не має гарантованого місця в старті. Капітанська пов'язка та вся відповідальність впали на плечі Кімміха. Результати погані – капітан перший в черзі на критику. Але сьогодні Йозуа показав себе справжнім ватажком, вирішивши долю зустрічі.

Баварія набрала 62 очки та повернулася на вершину Бундесліги. Відрив від Дортмунда за чотири тури до фінішу – 1 бал. Герта залишилася останньою в таблиці (22 пункти).

Бардак у Баварії призвів до найгіршого сезону за 10 років і загрози повного краху – розклади на фініші Бундесліги