Поєдинок 1/8 фіналу КАН Сенегал – Кабо-Верде (2:0) міг мати сумні наслідки для деяких гравців. На щастя, все обійшлося.

На 53-й хвилині поєдинку Мане і Возінья моторошно зіткнулися головами за межами штрафного майданчика Кабо-Верде. Голкіпер був вилучений, а Мане продовжив гру, забив гол, але пізніше таки попросив заміну.

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Обидва постраждалі опинилися в лікарні, але серйозних проблем таки вдалося уникнути. Мане і Возінья навіть зробили спільне фото в палаті. Після обстеження Садьйо покинув медзаклад і приєднався до своєї збірної в готелі. З Возіньєю теж все гаразд, інформує Wiwsport.

Суперником сенегальців у чвертьфіналі стане переможець пари Малі – Екваторіальна Гвінея.

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