Кубок Африки, 1/8 фіналу

Сенегал – Кабо-Верде – 2:0

Голи: Мане, 63, Дінг, 90+2

Вилучення: Андраде, 21, Возінья, 57 (обидва – К-В)

Сенегал виграв свою групу, але місцями розчарував. За три матчі Мане і компанія забили лише один гол. У першій стадії плей-офф "Леви Теранги" отримали нескладного суперника – Кабо-Верде. Однак знову мали проблеми зі створенням і реалізацією моментів.

Тотальна ігрова перевага Сенегала в першому таймі конвертувалася лише в три удари. Найкращий шанс мав Мане – форвард Ліверпуля вистрелив у стійку. Садьйо взагалі вів гру команди, старався обігрувати на дриблінгу, тікати від суперників на швидкості.

Кабо-Верде ще на 20-й хвилині залишилося в меншості, коли Андраде отримав пряму червону картку за грубу гру в центрі поля. А другий тайм острів'яни взагалі провели вдев'ятьох. Відразу по перерві трапився дуже суперечливий і скандальний епізод.

Pancada forte de Vozinha em Sadio Mané. Goleiro foi expulso, deixando Cabo Verde com 9, e o atacante do Liverpool marcou pouco depois



pic.twitter.com/uE4fZPZ9La — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 25, 2022

Мане відгукнувся на передачу з глибини і намагався зачепитися за м'яч. Його ривок завершився брутальним зіткненням головами з Возіньєю. Голкіпер Кабо-Верде постраждав більше за Садьйо. Він нерухомо впав на газон, відразу ж спробував піднятися, але в стилі нокаутованого боксера знову завалився.

Медики намагалися надати йому допомогу, але Возінья буквально тікав від лікарів. Партнери хотіли опам'ятати свого воротаря, однак той відмахувався і ледь не бився. Хоча не міг рівно йти. Його, мабуть, так і не змусили б піти на заміну, але арбітр після перегляду VAR вилучив голкіпера.

Кабо-Верде мало на двох футболістів менше і було приречене. Новий голкіпер потягнув важкий постріл Мане, однак Сенегал все ж забив після кутового. М'яч відскочив до Мане, а Садьйо ідеальним ударом під поперечину відкрив рахунок.

Гра завмерла на хвилини три, потім суддя побіг дивитися відеоповтор, але порушення не вгледів. Мане дочекався, поки його гол остаточно зарахували, після чого впав на газон, потягнув трішки час і в супроводі медиків пішов з поля.

Кабо-Верде побігло рятувати матч, а Сенегал на контратаці забив другий м'яч. Після чого ще одного футболіста винесли на ношах. Сенегал пройшов у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Малі – Екваторіальна Гвінея.

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