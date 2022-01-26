Поединок 1/8 финала КАН Сенегал – Кабо-Верде (2:0) мог иметь печальные последствия для некоторых игроков. К счастью, все обошлось.

На 53-й минуте поединка Мане и Возинья жутко столкнулись головами за пределами штрафной Кабо-Верде. Голкипер был удален, а Мане продолжил игру, забил гол, но позже попросил замену.

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Оба пострадавших оказались в больнице, но серьезных проблем удалось избежать. Мане и Возинья даже сделали совместное фото в палате. После обследования Садьо покинул медучреждение и присоединился к своей сборной в отеле. С Возиньей тоже все в порядке, информирует Wiwsport.

Соперником сенегальцев в четвертьфинале станет победитель пары Мали – Экваториальная Гвинея.

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