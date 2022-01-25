Незадовго до початки гри поблизу стадіону Олембе в місті Яунде виникла тиснява. Уболівальники намагалися потрапити на поле, а працівники арени не змогли впоратися з натовпом. Стадіон вміщує 60 тисяч глядачів – планувалося, що гру відвідають 80% від місткості арени, але на трибунах були більше 50 тисяч людей.

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Все завершилося трагічно. У тисняві загинули мінімум 6 людей – їх розчавив натовп, намагаючись пролізти у вузькі металеві двері. На жаль, жертв може бути ще більше. Близько 40 осіб, серед яких є і діти, перебувають у лікарнях, стан кількох із них – критичний, повідомляє AS з посиланням на AP.

Африканська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті підтвердила інцидент. Наразі триває розслідування, до якого залучили камерунську владу та організаторів турніру.

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