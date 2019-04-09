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Манджукіч уник дискваліфікації за удар Романьйолі

18:55 121 Читать на русском
Манджукіч уник дискваліфікації за удар Романьйолі
Маріо Манджукіч / Reuters

Нападник туринського Ювентуса Маріо Манджукіч не буде покараний за неспортивну поведінку в матчі 31-го туру Серії А проти Мілана, коли він вдарив ногою оборонця "россонері" Алессіо Романьйолі.

60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кін
 
Кшиштоф Пйонтек 39’
39’ Кшиштоф Пйонтек
60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кін

Хорват уник покарання за свій вчинок. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Манджукіч завдав удару ногою Романьйолі на 87-й хвилині поєдинку під час неігрового епізоду, а м'яч взагалі перебував на іншій частині поля. Проте, дисциплінарний комітет ухвалив рішення, що дії форварда не були проявом грубощів.

Крім того, арбітр матчу Мікаель Фабрі не буде відсторонений від суддівства, незважаючи на непризначений у ворота туринців очевидний пенальті за гру рукою Алекса Сандро. Це підтвердив координатор суддів Серії А, екс-арбітр Нікола Ріццолі.

Нагадаємо, що поєдинок Ювентус – Мілан минулих вихідних завершився перемогою господарів із рахунком 2:1. У складі туринців забивали Дибала та Кін, за гостей – Пйонтек.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Мілан Мілан Ювентус - Мілан Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Алессіо Романьйолі Алессіо Романьйолі
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