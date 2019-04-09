Манджукіч уник дискваліфікації за удар Романьйолі

Нападник туринського Ювентуса Маріо Манджукіч не буде покараний за неспортивну поведінку в матчі 31-го туру Серії А проти Мілана, коли він вдарив ногою оборонця "россонері" Алессіо Романьйолі.

Хорват уник покарання за свій вчинок. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Манджукіч завдав удару ногою Романьйолі на 87-й хвилині поєдинку під час неігрового епізоду, а м'яч взагалі перебував на іншій частині поля. Проте, дисциплінарний комітет ухвалив рішення, що дії форварда не були проявом грубощів.

Крім того, арбітр матчу Мікаель Фабрі не буде відсторонений від суддівства, незважаючи на непризначений у ворота туринців очевидний пенальті за гру рукою Алекса Сандро. Це підтвердив координатор суддів Серії А, екс-арбітр Нікола Ріццолі.

Нагадаємо, що поєдинок Ювентус – Мілан минулих вихідних завершився перемогою господарів із рахунком 2:1. У складі туринців забивали Дибала та Кін, за гостей – Пйонтек.

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