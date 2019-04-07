Манджукіч може бути дискваліфікований за удар Романьйолі

Нападника Ювентуса Маріо Манджукич можуть дискваліфікувати за неспортивну поведінку в матчі 31-го туру Серії А проти Мілана.

Хорватський форвард навмисно вдарив ногою захисника Мілана Алессіо Романьйолі в одному з епізодів. Під час матчу арбітри не побачили цього епізоду, однак Манджукіча можуть покарати вже найближчим часом.

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Нагадаємо, що Ювентус напіврезервним складом переграв Мілан в центральному матчі Серії А, поступаючись по ходу зустрічі (2:1).

Ювентус – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу