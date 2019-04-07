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Манджукіч може бути дискваліфікований за удар Романьйолі

13:50 83 Читать на русском
Манджукіч може бути дискваліфікований за удар Романьйолі
Маріо Манджукіч / Reuters

Нападника Ювентуса Маріо Манджукич можуть дискваліфікувати за неспортивну поведінку в матчі 31-го туру Серії А проти Мілана.

60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кін
 
Кшиштоф Пйонтек 39’
39’ Кшиштоф Пйонтек
60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кін

Хорватський форвард навмисно вдарив ногою захисника Мілана Алессіо Романьйолі в одному з епізодів. Під час матчу арбітри не побачили цього епізоду, однак Манджукіча можуть покарати вже найближчим часом.

Рома здолала Сампдорію, Ювентус переміг Мілан, Парма та Торіно розійшлись миром: 31-й тур Серії А, матчі суботи

Нагадаємо, що Ювентус напіврезервним складом переграв Мілан в центральному матчі Серії А, поступаючись по ходу зустрічі (2:1).

Ювентус – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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