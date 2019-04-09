Піолі покинув Фіорентину

Стефано Піолі пішов із посади головного тренера флорентійської Фіорентини.

Керівництво "фіалок" прийняло відставку 53-річного фахівця. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Фіорентини.

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"Я завжди виконував свої обов'язки та гарантував професіоналізм, повагу та максимальну віддачу в роботі. Йду у відставку неохоче, оскільки мої професійні та передусім людські якості поставили під сумнів", – розповів тренер у коментарі Viola News.

Стефано Піолі працював із флорентійцями з літа 2017 року. У минулому сезоні Фіорентина під його керівництво стала восьмою, а у поточному йде на 10-й сходинці. Минулих вихідних "фіалки" на власному полі програли одному з аутсайдерів – Фрозіноне (0:1).

Наразі обов'язки головного тренера флорентійців виконуватиме Джакомо Муреллі. Очікується, що влітку новим керманичем Фіорентини стане екс-тренер Роми Еусебіо Ді Франческо.