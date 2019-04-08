Баварія вперше за півроку очолила Бундеслігу, Сімеоне знову не впорався з Барселоною в Прімері – підсумки євровікенду

"Футбол 24" розставляє головні акценти насиченого вікенду, протягом якого зустрічалися між собою лідери Бундесліги та Прімери.

Німеччина: головний матч сезону за Баварією, Коноплянка навіть не в заявці

Der Klassiker сприймався кульмінаційним моментом чемпіонських перегонів Бундесліги У разі перемоги Борусія повертала б собі комфортний гандикап на вершині турнірної таблиці, а Баварія – вперше з 5-го туру ставала б одноосібним лідером чемпіонату. Розіграли другий сценарій. Мюнхенці тепер господарі битви за Срібну салатницю, а Дортмунд, маючи на одне очко менше, мусить сподіватися на помилку суперника в останніх 6 турах. Компліментів за Der Klassiker заслужив як Ніко Ковач, так і його футболісти. Натомість всі плани Люсьєна Фавра та гра його підопічних не витримують жодної критики.

Баварія – Борусія Д: гості тотально розчарували, Мюнхен розбив їх стандартами та відкрив собі шлях до чемпіонства

У боротьбі за зону Ліги чемпіонів є два явні фаворити. РБ Лейпциг продовжує штампувати перемоги – і не в простих матчах, а проти потужних опонентів. Результативний поєдинок з Байєром не назвеш фірмовим стилем "биків", але сила команди Ральфа Рангніка вкотре отримала підтвердження. Якщо РБ у 2019-му програв лише раз, то Айнтрахт після Нового року взагалі не знає невдач.

Нещодавній суперник Шахтаря в суботу дотиснув Шальке, який навпаки виграв лише один з 10 попередніх матчів Бундесліги та вперто наражає себе на небезпеку вильоту. Євген Коноплянка пролетів навіть повз заявку своєї команди на Айнтрахт, хоча туди потрапили люди взагалі без досвіду. Німецькі журналісти припустили, що українець чимось розчарував Хуба Стевенса за межами поля, однак після безликого виходу на заміну в кубку тренер міг керуватися виключно невдалою грою вінгера.

Іспанія: Барселона на висоті, примарні шанси програти чемпіонат зникли

Дієго Сімеоне з 15-ї спроби не здобув першу перемогу над Барселоною в Прімері. Саме це було необхідно Атлетіко для збереження уявної інтриги, однак у Дієго Кости були інші плани. Скандальний форвард у середині першого тайму грубо образив арбітра та отримав вилучення. Після цього рівний футбол перетворився на гру в одні ворота. Наприкінці зустрічі святкували знову "блаугранас" – Лео Мессі забив і став рекордсменом Ла Ліги за кількістю перемог. Барселона по факту давно чемпіон, а обіграш найближчого переслідувача встановив 11-очкову перевагу на чолі ліги. Виставу завершено, розходьмося.

Барселона перемогла Атлетіко: лайка Дієго Кости зламала план Сімеоне, перфоманс Облака, чергові рекорди Мессі та Суареса

У Зідана в Реалі все складається зовсім не ідеально. Матч проти Ейбара врятував Карім Бензема – його дубль приніс "вершковим" перемогу та скоротив відставання від Атлетіко до 2 очок. Фінішувати вище за сусідів – головне завдання Реала до кінця сезону, а загалом Зізу мусить більше думати про майбутнє, ніж хвилюватися за поточні результати. Тут для українців є хороші новини, адже Андрій Лунін, схоже, входить у плани французького коуча. Щоправда, ігрової практики в Леганесі наш голкіпер так і не має. Чергові вихідні він провів у запасі.

Італія та Франція: коронації перенесено

Ювентус і ПСЖ цього вікенду могли офіційно оформити титули – в перший тиждень квітня! Туринці зробили все від себе залежне, здолавши в непростому поєдинку Мілан завдяки замінам Макса Аллегрі. Міралем П'яніч і Мойзе Кін вийшли по перерві на поле та організували переможний гол. Хайп навколо 19-річного форварда набирає обертів – Кін забиває в кожному з 5 останніх матчів за клуб і збірну.

Однак Наполі відтермінував святкування 8-го поспіль чемпіонства Юве, не програвши Дженоа. Досягнення сумнівне, але другій сходинці Карло Анчелотті не загрожує нічого – Інтер відстає на 7 очок. Головною новиною минулого тижня в стані "нерадзуррі" стало повернення в склад Мауро Ікарді. От тільки здолати Аталанту аргентинець не допоміг, матч завершився нульовою нічиєю, а бергамаски впритул наблизилися до топ-4.

На відміну від Ювентуса, ПСЖ сам вирішив перенести оформлення титулу. Лілль свій матч не виграв, тому парижанам залишалося тільки перемогти Страсбур. Таке завдання для підопічних Томаса Тухеля виявилося непосильним. Шупо-Мотінг так хотів оформити дубль, що відібрав у команди гол. У підсумку лише нічия та "лише" 20 очок гандикапу на вершині Ліги 1. Тухель мусить почекати першого чемпіонства ще тиждень.

Англія: Манчестер Сіті відволікся на кубок, Ліверпуль знову очолив чемпіонат

АПЛ вкотре отримує нового лідера. Поки Манчестер Сіті на шляху до квадрупла виходив у фінал Кубка Англії, де зустрінеться з яскравим Уотфордом, Ліверпуль повертався на перше місце ліги. Достатньо складний матч проти Саутгемптона завершився для мерсисайдців успішно, а Мохамед Салах забив вперше за 7 турів Прем'єр-ліги. Наразі Клопп випереджає Гвардіолу на два очки, але все одно ситуація в руках Пепа – він має гру в запасі.

Арсенал не виглядає фаворитом у битві за зону Ліги чемпіонів. "Каноніри" ніяк не можуть знайти баланс у своїй грі та провалюють виїзні матчі – це єдина команда АПЛ, яка з жодного виїзду в чемпіонаті не прибула без пропущених м'ячів. А попереду в Унаї Емері ще 4 гостьові поєдинки. До того ж проти претендентів на 7 місце, з якими Арсеналу складно. Це показав недільний матч з Евертоном, де лондонці заслужено програли.

Клопп попереду Гвардіоли, Баварія позаду Борусії, Мессі вирішує долю каталонського дербі – топ-10 підсумків євровікенду