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Манджукіч отримав новий варіант продовження кар'єри

12:26 115 Читать на русском
Манджукіч отримав новий варіант продовження кар'єри
Маріо Манджукіч / Sky Sports

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіча може повернутись до іспанської Ла Ліги.

Севілья розглядає можливість із запрошенням в команду форварда Ювентуса Маріо Манджукіча в зимове трансферне вікно, інформує Marca.

Манджукіч погодився на перехід у Мілан – хорват раніше узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

За даними джерела, головний тренер андалусійцев Хулен Лопетегі незадоволений лінією атаки і має намір підсилити позицію за допомогою хорвата.

Нагадаємо, Ювентус вже не заперечує, що Манджукіч покине клуб у найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що гравець більше не тренується з основною групою, а працює за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, хорват перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Трансфери Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Ювентус Ювентус
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