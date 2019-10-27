Манджукіч отримав новий варіант продовження кар'єри

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіча може повернутись до іспанської Ла Ліги.

Севілья розглядає можливість із запрошенням в команду форварда Ювентуса Маріо Манджукіча в зимове трансферне вікно, інформує Marca.

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За даними джерела, головний тренер андалусійцев Хулен Лопетегі незадоволений лінією атаки і має намір підсилити позицію за допомогою хорвата.

Нагадаємо, Ювентус вже не заперечує, що Манджукіч покине клуб у найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що гравець більше не тренується з основною групою, а працює за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, хорват перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.

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