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Саррі пояснив, чому Манджукічу заборонили тренуватися у загальній групі Ювентуса

18 жовтня 22:34 488 Читать на русском
Саррі пояснив, чому Манджукічу заборонили тренуватися у загальній групі Ювентуса
Маріо Манджукіч / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про становище форварда туринців Маріо Манджукіча.

"Манджукіч не тренується з нами через угоду з клубом. Але, якщо щось зміниться, я відкритий для всього", – наводить слова Саррі Football Italia.

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Ймовірно, Манджукіч вже роздумує над тим, де продовжувати кар'єру. 33-річний форвард не зіграв за Ювентус жодного матчу в нинішній кампанії, а тепер і зовсім усунений від тренувань із загальною групою.

Додамо, в Італії хорвата пов'язують з переходом в Манчестер Юнайтед або ж у Мілан. Маріо вже встиг відхилити дві пропозиції від китайських клубів.

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Теги
Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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