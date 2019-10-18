Саррі пояснив, чому Манджукічу заборонили тренуватися у загальній групі Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про становище форварда туринців Маріо Манджукіча.

"Манджукіч не тренується з нами через угоду з клубом. Але, якщо щось зміниться, я відкритий для всього", – наводить слова Саррі Football Italia.

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Ймовірно, Манджукіч вже роздумує над тим, де продовжувати кар'єру. 33-річний форвард не зіграв за Ювентус жодного матчу в нинішній кампанії, а тепер і зовсім усунений від тренувань із загальною групою.

Додамо, в Італії хорвата пов'язують з переходом в Манчестер Юнайтед або ж у Мілан. Маріо вже встиг відхилити дві пропозиції від китайських клубів.

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