Манджукич получил новый вариант продолжения карьеры

Нападающий Ювентуса Марио Манджукича может вернуться к испанской Ла Лиги.

Севилья рассматривает возможность приглашения в команду форварда Ювентуса Марио Манджукича в зимнее трансферное окно, информирует Marca.

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По данным источника, главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги недоволен линией атаки и намерен усилить позицию с помощью хорвата.

Напомним, Ювентус уже не отрицает, что Манджукич покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игрок больше не тренируется с основной группой, а работает по индивидуальной программе.

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.

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