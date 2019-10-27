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Манджукич получил новый вариант продолжения карьеры

12:29 80 Читати українською
Манджукич получил новый вариант продолжения карьеры
Марио Манджукич / Sky Sports

Нападающий Ювентуса Марио Манджукича может вернуться к испанской Ла Лиги.

Севилья рассматривает возможность приглашения в команду форварда Ювентуса Марио Манджукича в зимнее трансферное окно, информирует Marca.

Манджукич согласился на переход в Милан – хорват ранее согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

По данным источника, главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги недоволен линией атаки и намерен усилить позицию с помощью хорвата.

Напомним, Ювентус уже не отрицает, что Манджукич покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игрок больше не тренируется с основной группой, а работает по индивидуальной программе.

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.

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Теги
Испания Севилья Севилья Трансферы Марио Манджукич Марио Манджукич Ювентус Ювентус
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