Манданда уклав новий довгостроковий контракт з Марселем – легенда утримує рекорд клубу за кількістю зіграних матчів

Ветеран провансальців підписав новий контракт до літа 2024 року, інформує офіційний сайт клубу.

Борусія Дортмунд відпустила молодого захисника в Марсель

Манданда дебютував за першу команду Марселя 25 серпня 2007-го, і відтоді встиг награти 549 матчів, що вже є рекордом клубу. До кінця нової угоди голкіперу виповниться 39 років, а його показник стане ще більшим. У сезоні 2019/20 Манданда провів 29 матчів, в яких пропустив 30 голів, 12 разів зберігав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Марсель посів другу сходинку Ліги 1, гарантувавши собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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