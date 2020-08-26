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Манданда уклав новий довгостроковий контракт з Марселем – легенда утримує рекорд клубу за кількістю зіграних матчів

18:19 - Читать на русском
Манданда уклав новий довгостроковий контракт з Марселем – легенда утримує рекорд клубу за кількістю зіграних матчів
Стів Манданда / Фото Tom Monegier

Голкіпер Стів Манданда надовго пов'язав своє майбутнє з марсельським Олімпіком.

Ветеран провансальців підписав новий контракт до літа 2024 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Манданда дебютував за першу команду Марселя 25 серпня 2007-го, і відтоді встиг награти 549 матчів, що вже є рекордом клубу. До кінця нової угоди голкіперу виповниться 39 років, а його показник стане ще більшим. У сезоні 2019/20 Манданда провів 29 матчів, в яких пропустив 30 голів, 12 разів зберігав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, Марсель посів другу сходинку Ліги 1, гарантувавши собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Теги
Стів Стів Манданда Марсель Марсель Франція
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