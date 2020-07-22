Борусія Дортмунд відпустила молодого захисника в Марсель

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про прихід 21-річного аргентинця.

Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену суму

Борусія Д відпустила Балерді в оренду на сезон 2020/21, проте у Марселя буде право повноцінного викупу. Взимку 2019-го "джмелі" заплатили Бока Хуніорс за гравця 15 млн євро. Захисник встиг провести лише 7 матчів у Бундеслізі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Марсель посів другу сходинку чемпіонату Франції і гарантував собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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