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Борусія Дортмунд відпустила молодого захисника в Марсель

12:39 - Читать на русском
Борусія Дортмунд відпустила молодого захисника в Марсель
Леонардо Балерді / Сайт Марселя

Оборонець Леонардо Балерді продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про прихід 21-річного аргентинця.

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Борусія Д відпустила Балерді в оренду на сезон 2020/21, проте у Марселя буде право повноцінного викупу. Взимку 2019-го "джмелі" заплатили Бока Хуніорс за гравця 15 млн євро. Захисник встиг провести лише 7 матчів у Бундеслізі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Марсель посів другу сходинку чемпіонату Франції і гарантував собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Теги
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