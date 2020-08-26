Манданда заключил новый долгосрочный контракт с Марселем – легенда удерживает рекорд по количеству сыгранных матчей

Ветеран провансальцев подписал новый контракт до лета 2024 года, информирует официальный сайт клуба.

Боруссия Дортмунд отпустила молодого защитника в Марсель

Манданда дебютировал за первую команду Марселя 25 августа 2007-го, и с тех пор успел наиграть 549 матчей, что уже является рекордом клуба. К концу нового соглашения голкиперу исполнится 39 лет, а его показатель станет еще больше. В сезоне 2019/20 Манданда провел 29 матчей, в которых пропустил 30 голов, 12 раз сохранял свои ворота "сухими".

Напомним, Марсель занял второе место Лиги 1, гарантировав себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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