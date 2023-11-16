Азія, відбір на ЧС-2026

Саудівська Аравія – Пакистан – 4:0

Голи: Аль-Шехрі, 6, 48, Гаріб, 90+1, Радіф, 90+6

Після низки невдач у товариських матчах саудити у першому ж офіційному здобули перемогу. В рамках першого туру другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу підопічні Роберто Манчіні розбили Пакистан.

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До речі, для італійського тренера це дебютна перемога на посаді головного тренера Саудівської Аравії. Манчіні встиг зазнати трьох поразок і одного разу розписав нічию. Можливо, допомогло запрошення Яя Туре. Легенда Манчестер Сіті приєднався до тренерського штабу два тижні тому.