Манчіні здобув дебютну перемогу на чолі Саудівської Аравії – миттєвий ефект від запрошення легенди АПЛ
Збірна Саудівської Аравії обіграла Пакистан в рамках кваліфікації на ЧС-2026.
Азія, відбір на ЧС-2026
Саудівська Аравія – Пакистан – 4:0
Голи: Аль-Шехрі, 6, 48, Гаріб, 90+1, Радіф, 90+6
Після низки невдач у товариських матчах саудити у першому ж офіційному здобули перемогу. В рамках першого туру другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу підопічні Роберто Манчіні розбили Пакистан.
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До речі, для італійського тренера це дебютна перемога на посаді головного тренера Саудівської Аравії. Манчіні встиг зазнати трьох поразок і одного разу розписав нічию. Можливо, допомогло запрошення Яя Туре. Легенда Манчестер Сіті приєднався до тренерського штабу два тижні тому.