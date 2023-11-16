Сборная Саудовской Аравии обыграла Пакистан в рамках квалификации на ЧМ-2026.

Азия, отбор на ЧМ-2026

Саудовская Аравия – Пакистан – 4:0

Голы: Аль-Шехри, 6, 48, Гариб, 90+1, Радиф, 90+6

После ряда неудач в товарищеских матчах саудиты в первом же официальном одержали победу. В рамках первого тура второго этапа квалификации на чемпионат мира подопечные Роберто Манчини разбили Пакистан.

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Кстати, для итальянского тренера это дебютная победа в должности главного тренера Саудовской Аравии. Возможно, помогло приглашение Яя Туре. Легенда Манчестер Сити присоединился к тренерскому штабу две недели назад.