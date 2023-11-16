Манчини одержал дебютную победу во главе Саудовской Аравии – мгновенный эффект от приглашения легенды АПЛ
21:39 - Читати українською
Сборная Саудовской Аравии обыграла Пакистан в рамках квалификации на ЧМ-2026.
Азия, отбор на ЧМ-2026
Саудовская Аравия – Пакистан – 4:0
Голы: Аль-Шехри, 6, 48, Гариб, 90+1, Радиф, 90+6
После ряда неудач в товарищеских матчах саудиты в первом же официальном одержали победу. В рамках первого тура второго этапа квалификации на чемпионат мира подопечные Роберто Манчини разбили Пакистан.
Яя Туре покинул клуб, к которому присоединился только летом – экс-звезду Ман Сити переманил чемпион Европы
Кстати, для итальянского тренера это дебютная победа в должности главного тренера Саудовской Аравии. Возможно, помогло приглашение Яя Туре. Легенда Манчестер Сити присоединился к тренерскому штабу две недели назад.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter