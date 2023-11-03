Туре поки не береться за самостійну роботу, працюючи асистентом. Так було в донецькому Олімпіку, на Росії та в Стандарді. До бельгійців Яя приєднався лише в минуле міжсезоння, але вже вирішив прийняти новий виклик.

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Івуарієць став асистентом Роберто Манчіні в збірній Саудівської Аравії. Нагадаємо, італієць також достроково покинув свою попередню роботу. Манчіні виграв зі збірною Італії чемпіонат Європи і не пробився на ЧС-2022. Зі "Скуадрою Адзуррою" Роберто попрощався у розпал кваліфікації на Євро-2024 і спробував подати це так, ніби причина була не в запрошенні від саудитів.

До слова, Саудівська Аравія поки не отримала зиску від запрошення італійського тренера. Під його керівництвом команда зіграла чотири матчі, зазнавши трьох поразок і один раз зігравши внічию. Можливо, Яя Туре допоможе Манчіні достукатися до футболістів і змінити тенденцію.

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