Тайці були сильнішими за киргизів (2:0) у першому турі групового етапу континентальної першості.

Кубок Азії. Груповий етап, 1 тур

Таїланд – Киргизстан – 2:0

Голи: Джайдед, 26, 49

Команди показали низький рівень гри, а Таїланд краще реалізував свої моменти. По голу в кожному таймі забив Супачай Джайдед.

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До перерви форвард скористався помилкою воротаря та зіграв на добиванні, а після перерви він найкраще зорієнтувався в чужому штрафному, коли киргизьку оборону охопила паніка.

Таїланд зробив заявку на вихід з групи. У цьому ж квартеті Саудівська Аравія та Оман, які зіграють пізніше.