Таїланд переграв Киргизстан на Кубку Азії
18:34 - Читать на русском
Тайці були сильнішими за киргизів (2:0) у першому турі групового етапу континентальної першості.
Кубок Азії. Груповий етап, 1 тур
Таїланд – Киргизстан – 2:0
Голи: Джайдед, 26, 49
Команди показали низький рівень гри, а Таїланд краще реалізував свої моменти. По голу в кожному таймі забив Супачай Джайдед.
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До перерви форвард скористався помилкою воротаря та зіграв на добиванні, а після перерви він найкраще зорієнтувався в чужому штрафному, коли киргизьку оборону охопила паніка.
Таїланд зробив заявку на вихід з групи. У цьому ж квартеті Саудівська Аравія та Оман, які зіграють пізніше.
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