Манчіні вперше не програв на чолі Саудівської Аравії – камбек на 90+10 перервав серію поразок, яка тривала 10 місяців
Збірна Саудівської Аравії розписала нічию з Нігерією в рамках товариського матчу. Рахунок та огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".
Товариські матчі
Саудівська Аравія – Нігерія – 2:2
Голи: Аль-Фарадж, 60, Канно, 90+10 – Аль-Амрі, 73 (авт), Іхеаначо, 81
Переїзд Роберто Манчіні в Саудівську Аравію не дав негайного ефекту. Нова команда італійця у вересні програла обидва матчі, а сьогодні була дуже близькою, щоб поступитися Нігерії. Врятувати нічию вдалося на останніх секундах.
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Свої голи підопічні Манчіні забили після штрафних. Спочатку жахливий ляп голкіпера допоміг відзначитися Аль-Фараджу, а Канно сам усе виконав бездоганно. Саудівська Аравія перервала серію поразок, яка почала ще на початку січня.