Збірна Саудівської Аравії розписала нічию з Нігерією в рамках товариського матчу. Рахунок та огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Саудівська Аравія – Нігерія – 2:2

Голи: Аль-Фарадж, 60, Канно, 90+10 – Аль-Амрі, 73 (авт), Іхеаначо, 81

Переїзд Роберто Манчіні в Саудівську Аравію не дав негайного ефекту. Нова команда італійця у вересні програла обидва матчі, а сьогодні була дуже близькою, щоб поступитися Нігерії. Врятувати нічию вдалося на останніх секундах.

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Свої голи підопічні Манчіні забили після штрафних. Спочатку жахливий ляп голкіпера допоміг відзначитися Аль-Фараджу, а Канно сам усе виконав бездоганно. Саудівська Аравія перервала серію поразок, яка почала ще на початку січня.

فيديو | هدف سلمان الفرج في شباك نيجيريا مع كامل الإعادات#السعودية_نيجيريا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/0aLSXOezln — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 13, 2023