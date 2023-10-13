Манчини впервые не проиграл во главе Саудовской Аравии – камбек на 90+10 прервал серию поражений, длившуюся 10 месяцев
Сборная Саудовской Аравии расписала ничью с Нигерией в рамках товарищеского матча. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Саудовская Аравия – Нигерия – 2:2
Голы: Аль-Фарадж, 60, Канно, 90+10 – Аль-Амри, 73 (авт), Ихеаначо, 81
Переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию не произвел немедленного эффекта. Новая команда итальянца в сентябре проиграла оба матча, а сегодня была очень близка, чтобы уступить Нигерии. Спасти ничью удалось на последних секундах.
Звезды Ювентуса, Астон Виллы и Ньюкасла рискуют сесть в тюрьму на 3 года – мощные потери у соперника Украины
Свои голы подопечные Манчини забили после штрафных. Сначала ужасный ляп голкипера помог отличиться Аль-Фараджу, а Канно сам все исполнил безупречно. Саудовская Аравия прервала серию поражений, начавшуюся еще в начале января.