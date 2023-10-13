Сборная Саудовской Аравии расписала ничью с Нигерией в рамках товарищеского матча. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Саудовская Аравия – Нигерия – 2:2

Голы: Аль-Фарадж, 60, Канно, 90+10 – Аль-Амри, 73 (авт), Ихеаначо, 81

Переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию не произвел немедленного эффекта. Новая команда итальянца в сентябре проиграла оба матча, а сегодня была очень близка, чтобы уступить Нигерии. Спасти ничью удалось на последних секундах.

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Свои голы подопечные Манчини забили после штрафных. Сначала ужасный ляп голкипера помог отличиться Аль-Фараджу, а Канно сам все исполнил безупречно. Саудовская Аравия прервала серию поражений, начавшуюся еще в начале января.

فيديو | هدف سلمان الفرج في شباك نيجيريا مع كامل الإعادات#السعودية_نيجيريا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/0aLSXOezln — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) October 13, 2023