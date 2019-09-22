Манчіні порівняв Інтер та Мілан

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перемогу Інтера у міланському дербі.

"Інтер зараз більш вибудувана команда, ніж Мілан, але поки що четвертий тур чемпіонату. Я думаю, що як мінімум десять турів Повинні допомогти командам налагодити гру, особливо тим, які змінили тренерів і запросили в команду нових гравців. Інтер сильніший, але чемпіонат довгий", – цитує Манчіні FC Inter 1908.

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Інтер переміг Мілан в Дербі делла Мадонніна з рахунком 2:0 і очолив турнірну таблицю Серії А, набравши 12 очок в 4-х турах.

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