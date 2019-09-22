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Манчіні порівняв Інтер та Мілан

18:18 120 Читать на русском
Манчіні порівняв Інтер та Мілан
Роберто Манчіні / соцмережі

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перемогу Інтера у міланському дербі.

 
Марсело Брозовіч 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозовіч
78’ Ромелу Лукаку

"Інтер зараз більш вибудувана команда, ніж Мілан, але поки що четвертий тур чемпіонату. Я думаю, що як мінімум десять турів Повинні допомогти командам налагодити гру, особливо тим, які змінили тренерів і запросили в команду нових гравців. Інтер сильніший, але чемпіонат довгий", – цитує Манчіні FC Inter 1908.

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Інтер переміг Мілан в Дербі делла Мадонніна з рахунком 2:0 і очолив турнірну таблицю Серії А, набравши 12 очок в 4-х турах.

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Італія Роберто Манчіні Роберто Манчіні Мілан - Інтер Інтер Інтер Мілан Мілан
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