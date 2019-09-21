Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернув собі першу сходинку

4-й тур Серії А подарував уболівальникам класичне міланське дербі на Сан-Сіро. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

Вечір суботи на Сан-Сіро обіцяв бути гарячим. Уболівальники обох команд влаштували справжнє дійство на стадіоні, створивши тим самим атмосферу футбольного свята. Втім, командам було не до естетики. У попередньому матчі Ювентус здолав Верону та очолив турнірну таблицю, тож Інтер не збирався вдаватись у сентименти, а здобути важливі три очки. Натомість Мілан сподівався продовжити свою переможну серію до трьох матчів. Або ж бодай зачепитись за очки. Примітно, що дербі стало першим як для Джампаоло, так і для Конте.

Мілан – Інтер: вболівальники підготували фантастичні перформанси для Дербі делла Мадонніна

Інтер прогнозовано захопив ініціативу у дебюті поєдинку та мав одразу кілька нагод забити. Спершу Лаутаро Мартінес увірвався до штрафного та пробив, але удар виявився не складним для Доннарумми. Згодом він же врятував у подібній ситуації, однак на вістрі цього разу опинився Лукаку. На 21-й хвилині Доннарумма відбив прямо перед собою, Д'Амброзіо добивав, але влучив у штангу! Мілан створював не менше моментів, але, відверто, не таких гострих, як у номінальних гостей. Зрештою, на 37-й Інтер таки досягнув свого. Всюдисущий Д'Амброзіо у падінні через себе пробив по воротах з подачі Барелли, Доннарумма потягнув, але Мартінес був першим на м'ячі та добив круглого у ворота! Втім, вже за мить арбітр скасував цей гол – офсайд.

Поперерві підопічні Антоніо Конте майже одразу зуміли розмочити рахунок. Гравці Інтера розіграли штрафний поблизу воріт, м'яч після пасу Сенсі опинився у Брозовіча, який з-за меж штрафного потужно пробив. Сфера влучила у захисника й рикошетом залетіла у протилежний від Доннарумми кут воріт! У тій ситуації він вже відверто не міг врятувати.

Ювентус у непростому поєдинку здолав Верону, Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи

Після цього Мілан дещо вирівняв гру та переніс гру у центр поля. Однак гостроти у команди Джампаоло цього вечора було значно менше, аніж у "змій". Доннарумма примудрявся одночасно і рятувати, і змушував хапатись за серце уболівальників Мілана, коли ситуація наче й не видавалась складною, помиляючись на виході чи відбиваючи удари прямо перед собою. Ймовірно, молодий голкіпер відчував на собі тиск трибун, бо цього вечора вони не замовкали ні на секунду!

І все ж, після певної паузи, помітно краща організація гри у атаці у Інтера дозволила гостям подвоїти власну перевагу. Барелла черпачком навісив у штрафний, а Лукаку головою переправив м'яч у ворота – 0:2. Здавалось, з переможцем у цій зустрічі вже все зрозуміло.

На 86-й Ернандес міг відіграти бодай один гол, але влучив у штангу! У підсумку Інтер здобув важливу та впевнену перемогу у напруженому та емоційному поєдинку, а Мілан розчаровує власних уболівальників та ризикує опуститись у нижню десятку турнірної таблиці за підсумками туру.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ