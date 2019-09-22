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Манчини сравнил Интер и Милан

18:18 28 Читати українською
Манчини сравнил Интер и Милан
Роберто Манчини / соцсети

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу Интера в миланском дерби.

 
Марсело Брозович 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозович
78’ Ромелу Лукаку

"Интер сейчас более выстроенная команда, чем Милан, но пока еще четвертый тур чемпионата. Я думаю, что как минимум десять туров должны помочь командам наладить игру, особенно тем, которые сменили тренеров и пригласили в команду новых игроков. Интер сильнее, но чемпионат длинный", – цитирует Манчини FC Inter 1908.

Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, Интер победил Милан в Дерби делла Мадоннина со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 12 очков в 4-х турах.

Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место

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Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Милан - Интер Интер Интер Милан Милан
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