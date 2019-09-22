Манчини сравнил Интер и Милан

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу Интера в миланском дерби.

"Интер сейчас более выстроенная команда, чем Милан, но пока еще четвертый тур чемпионата. Я думаю, что как минимум десять туров должны помочь командам наладить игру, особенно тем, которые сменили тренеров и пригласили в команду новых игроков. Интер сильнее, но чемпионат длинный", – цитирует Манчини FC Inter 1908.

Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, Интер победил Милан в Дерби делла Мадоннина со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 12 очков в 4-х турах.

Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место