Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні скористався паузою у міжнародному та клубному футболі, щоб переглянути потенційних кандидатів у збірну Італії, які представляють клуби Серії В. Як інформує Football Italia, гравці поділилися на дві команди та зіграли між собою тренувальний матч.

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Однак серед цих гравців були також футболісти з команд-аутсайдерів та середняків Серії А. Також у тренувальному зборі взяв участь "легіонер" Челсі Чезаре Касадей.

"Контрольний" матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив захисник Модени Джорджо Чіттадіні.

Італія А: Фальконе; Дельпрато, Чіттадіні, Далле Мура, Коррадо; Фаббіан, Панада (Ліпані 46), Болока; Сальседо (Мулаттьєрі, 46), Бруно Рі (Амброзіно, 46), Мілліко

Італія Б: Тураті (Капріле, 46); П'єроцці (Папетті, 46), Канестреллі, Варньє, Калафьорі; Так Ріва, Ніколуссі Кавілья, Калігара (Флоренці, 46); Орістаніо, Бонфанті (Моро 46), Касо

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