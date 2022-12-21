Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини воспользовался паузой в международном и клубном футболе, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов в сборную Италии, которые представляют клубы Серии В. Как информирует Football Italia, игроки поделились на две команды и сыграли между собой тренировочный матч.

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Однако среди этих игроков находились также футболисты из команд-аутсайдеров и середняков Серии А. Также в тренировочном сборе принял участие "легионер" Челси Чезаре Касадей.

"Контрольный" матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Модены Джорджо Читтадини.

Италия А: Фальконе; Дельпрато, Читтадини, Далле Мура, Коррадо; Фаббиан, Панада (Липани 46), Болока; Сальседо (Мулаттьери, 46), Бруно Ри (Амброзино, 46), Миллико

Италия Б: Турати (Каприле, 46); Пьероцци (Папетти, 46), Канестрелли, Варнье, Калафьори; Да Рива, Николусси Кавилья, Каллигара (Флоренци, 46); Ористанио, Бонфанти (Моро 46), Касо

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