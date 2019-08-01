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Манчестер Юнайтед зробив фінальну пропозицію Лестеру щодо Магуайра

14:10 211 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив фінальну пропозицію Лестеру щодо Магуайра
Харрі Магуайр / Фото ФК Лестер

Майбутнє захисника Лестера Харрі Магуайра вирішиться вже найближчим часом.

Лестер отримав черговий запит від "червоних дияволів" щодо Харрі Магуайра, повідомляє TalkSport.

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Манкуніанці запропонували "лисам" неймовірні 80 млн фунтів за 26-річного захисника. Така сума може цілком влаштувати керівництво Лестера, адже раніше вони заявляли про готовність відпустити Харрі не менш, ніж за 75 млн фунтів.

Якщо трансфер відбудеться, то Магуайр стане найдорожчим захисником світу. Попередній рекорд належить Вірджилу ван Дейку, за якого Ліверпуль заплатив 75 млн євро.

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