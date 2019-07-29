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Магуайр пропустив тренування Лестера – захисника пов'язують з переходом в Манчестер Юнайтед

17:09 86 Читать на русском
Магуайр пропустив тренування Лестера – захисника пов'язують з переходом в Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр / Getty Images

Трансфер центрбека до "червоних дияволів" може відбутися вже незабаром.

Захисник Харрі Магуайр пропустив останнє тренування Лестера, інформує Sky Sports.

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Англійця упродовж всього трансферного вікна пов'язують з переходом в Манчестер Юнайтед, тому його несподівану відсутність на командних заняттях "лисиць" можуть сприйняти як натяк на швидкий трансфер. Наразі немає жодної офіційної інформації про травму Магуайра або іншу причину, яка змусила його пропустити тренування з поточною командою.

Нагадаємо, цього літа МЮ вже встиг підписати одного захисника з АПЛ – новачком манкуніанців став Арон Ван-Біссака з Крістал Пелас.

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