Манчестер Юнайтед знову відмовив Інтеру в трансфері Лукаку

Міланський Інтер не полишає спроб підписати форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Втім, чергова пропозиція "нерадзуррі" була відхилена.

Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Ромелу Лукаку в Італію. Манкуніанці не пристали на чергову пропозицію Інтера продати форварда за 60 млн євро (53,9 млн фунтів), повідомляє BBC.

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Два роки тому МЮ виклав Евертону за бельгійця 75 млн фунтів, а зараз не збирається відпускати 26-річного гренадера дешевше. Втім, Інтер практично напевне підвищить ставку, адже наставник міланців Антоніо Конте вважає трансфер Лукаку пріоритетним. Італієць намагався підписати форварда ще під час роботи в Челсі та налаштований зробити це зараз.

В сезоні 2018/19 Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Контракт бельгійця чинний ще 3 роки – до 30 червня 2022-го.

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